Joon Health

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تحسين نتائج طب الأطفال من خلال زيادة المشاركة والالتزام. منصة رعاية قائمة على القياس تعمل على زيادة التزام الوالدين/الطفل بالعلاج مما يؤدي إلى وقت أسرع للشفاء، وارتفاع معدلات الخروج، وقوائم انتظار أقصر للعائلات

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