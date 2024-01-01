Joon Health

Joon Health

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الموقع الإلكتروني: joonhealth.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Joon Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحسين نتائج طب الأطفال من خلال زيادة المشاركة والالتزام. منصة رعاية قائمة على القياس تعمل على زيادة التزام الوالدين/الطفل بالعلاج مما يؤدي إلى وقت أسرع للشفاء، وارتفاع معدلات الخروج، وقوائم انتظار أقصر للعائلات

الموقع الإلكتروني: joonhealth.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Joon Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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