Jolt

Jolt

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الموقع الإلكتروني: jolt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jolt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jolt is an operations execution software available on smartphones and tablets that helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses achieve team accountability, digital food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buffalo Wild Wings, Legoland, Marriott, Chevron, Cinemark, and thousands of other global brands.
الفئات:
Business
برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة

الموقع الإلكتروني: jolt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jolt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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