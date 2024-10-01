بدائل - Jobvite

BarRaiser

barraiser.com

كن موضوعيًا واتخذ قرارات توظيف أفضل مع BarRaiser. تعمل منصة BarRaiser Hiring Platform الخاصة على تمكين القائمين على التوظيف، ومديري التوظيف، واكتساب المواهب، وقادة الموارد البشرية من الاستفادة من المساعدة في الوقت الفعلي، والوصول إلى المقابلات المسجلة ذات علامات زمنية، والاستفادة من مساعد الذكاء الا...