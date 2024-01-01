JobtitlesAI هو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط وأتمتة تصنيف المسميات الوظيفية. وهو يعمل عن طريق تصنيف المسميات الوظيفية إلى مجموعتين رئيسيتين، أي المجال (مثل المبيعات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات) والمنصب (بما في ذلك المدير التنفيذي والإدارة والمساعد). يساعد هذا التمييز الكيانات على أتمتة تأهيل العملاء المحتملين وتحديد أولويات الملفات الشخصية بشكل فعال. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن استخدامه لتنظيف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك وتنظيم عروض العمل. إحدى الميزات الرئيسية لـ JobtitlesAI هي واجهة برمجة التطبيقات للتعلم الآلي القادرة على فهم وفرز مجموعة متنوعة من المسميات الوظيفية. تسلط هذه الأداة الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة البيانات المتعلقة بالموارد البشرية بشكل أكثر فعالية من المرشحات والصيغ التقليدية. يمكن للمستخدمين تطبيق JobtitlesAI بسهولة باستخدام وظيفة "IMPORTDATA()" لتصنيف المسميات الوظيفية في جداول البيانات. كما يوفر أيضًا امتدادًا لمستخدمي HubSpot لتمكينهم من تأهيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بهم بالكامل بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تحميل ملف CSV مع عمود المسمى الوظيفي واستعادة الملف المؤهل. يدعم JobtitlesAI لغات متعددة ويتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، مما يضمن إخفاء هوية بيانات المستخدم تمامًا.

الموقع الإلكتروني: jobtitlesai.com

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