بدائل - Jobsora
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Naukiri
naukri.com
تواصل مع أكثر من 20,000 صاحب عمل. تقدم بطلبك إلى الملايين من فرص العمل عبر أفضل الشركات والصناعات والمواقع على موقع jo رقم 1 في الهند. تقدم بطلبك عبر الإنترنت. نشر السيرة الذاتية اليوم.
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor هو موقع على شبكة الإنترنت حيث يقوم الموظفون الحاليون والسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول. يسمح Glassdoor أيضًا للمستخدمين بإرسال الرواتب وعرضها بشكل مجهول بالإضافة إلى البحث عن الوظائف والتقدم إليها على منصته. وفي عام 2018، استحوذت شركة Recruit Holdings اليابانية على الشركة مقابل 1.2 ملي...
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers هي المنصة الوحيدة الشاملة لتوظيف المواهب المبكرة مع إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 10 ملايين من الطلاب والخريجين المستجيبين. عبر الجامعات وكليات المجتمع وبرامج التعليم البديلة (المعسكرات التدريبية وبرامج التعلم المؤسسي)، عندما يبحث الطلاب عن عمل هادف يتوافق مع اهتماماتهم ومهار...
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
تم تصنيف ZipRecruiter في المرتبة الأولى من قبل أصحاب العمل في الولايات المتحدة*، وهو يعمل على تبسيط عملية تتبع المتقدمين، مما يتيح لك إدارة المرشحين وفحصهم وتقييمهم بسهولة. تتيح لك لوحة المعلومات عرض الملفات الشخصية والسيرة الذاتية والرسائل التعريفية والمزيد. يمكنك أيضًا دمج نظام تتبع المتقدمين الخا...
Monster
monster.com
Monster هو مصدرك للوظائف وفرص العمل. ابحث عن وظائف، واقرأ النصائح المهنية من خبراء الوظائف في Monster، وابحث عن نصائح التوظيف والتوظيف.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
Job Today
jobtoday.com
Job Today - خدمة التوظيف والبحث عن عمل. تقدم إلى 10 وظائف في فيتنام. يتم إضافة وظائف شاغرة جديدة يوميا. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ في الدردشة مع أصحاب العمل في دقائق!
Remote
remote.com
يعد Remote هو الحل الشامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعمال المتعاقدين في جميع أنحاء العالم. تتعامل منصتنا مع الرواتب الدولية والمزايا والضرائب وخيارات الأسهم والامتثال في العديد من البلدان. بغض النظر عن مكان تواجد فريقك، يضمن Remote أفضل تجربة مع حلول التوظيف العالمية القوية. تمنحك حماي...
Snagajob
snagajob.com
Snagajob هو التطبيق رقم 1 المجاني والسهل للعثور على وظائف بدوام جزئي ووظائف بدوام كامل، وتسهيل طلبات العمل، والحصول على نصائح مهنية رائعة والمزيد. رائعة للطلاب والمراهقين أو أي شخص يحتاج إلى ساعات مرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Snagajob أفضل من الواقع أو Monster أو ZipRecruiter لأن لدينا وظائف بالساعة ...
Otta
otta.com
فقط المطابقات المصممة لتفضيلاتك. فقط الشركات الأكثر إثارة وابتكارًا وسرعة الحركة. أوتا يساعدك في العثور على هذه الوظيفة. الشخص الذي يناسبك تمامًا. اكتشف أهم توصياتك في الشركات الناشئة المثيرة الآن.
Dice
dice.com
لقد أصبح إنشاء خطاب الغلاف بالذكاء الاصطناعي هنا! عزز تطبيقاتك وأبرز مهاراتك بالطريقة الأكثر فعالية. تطبيق Dice Tech Careers: ابحث عن فرصة التكنولوجيا التي تحلم بها، واحصل على وظيفة بسرعة، وقم بتنمية مسيرتك المهنية في مجال التكنولوجيا ... كل ذلك أثناء التنقل!
InfoJobs
infojobs.net
تعال وابحث عن الوظيفة المثالية لك. أدخل إلى بوابة عروض العمل الرائدة في إسبانيا. InfoJobs، الأفضل دائمًا.
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
Talent.com
talent.com
اعثر على المواهب المناسبة بشكل أسرع مع Talent.com. حلول توظيف المؤسسات لعملك. توقع المزيد من منصة البحث عن المرشحين. استراتيجيات مخصصة للعثور على المرشحين المؤهلين والمزيد في متناول يدك. قم بتلبية احتياجات التوظيف الخاصة بك من خلال نهجنا القائم على الحملات للتوظيف الرقمي. وظف أكثر ذكاءً مع Talent.co...
JOIN
join.com
Join.com هو برنامج مجاني لجذب المواهب وتتبع المتقدمين، وهو يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التوظيف المناسب. يقدم Join أداة مبسطة وتعاونية وبديهية لتحسين عملية التوظيف لجهات التوظيف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. من خلال الانضمام إلى مسؤولي التوظيف، يمكنهم إنشاء إعلانات وظائف جميلة وفعالة، و...
talent.io
talent.io
Talent.io هو أبسط طريقة للمواهب التقنية للعثور على وظيفة يحبونها، وللشركات لبناء فرق تقنية رائعة. تستضيف منصتنا الانتقائية مجتمعًا يضم 100000 متخصص في مجال التكنولوجيا المؤهلين و7000 شركة في أوروبا. نحن ندعم الوظائف الدائمة والمستقلة، في الموقع وعن بعد، وقد ساعدنا بالفعل أكثر من 6000 مرشح في العثور ...
Hubstaff Talent
talent.hubstaff.com
الطريقة المجانية للعثور على أفضل المواهب عن بعد في العالم. Hubstaff Talent هو مورد مجاني 100% للشركات التي تبحث عن المواهب عن بعد في جميع أنحاء العالم. لا رسوم، لا هوامش الربح، لا وسطاء.
Zippia
zippia.com
Zippia هي منصة وظيفية مبتكرة تساعد الباحثين عن عمل على اكتشاف مسارات وظيفية جديدة واستكشاف فرص العمل واكتساب رؤى قيمة حول سوق العمل. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأدوات المستندة إلى البيانات والإرشادات الشخصية، تعمل Zippia على تمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم المه...
Braintrust
usebraintrust.com
تُحدث Braintrust ثورة في مجال التوظيف مع Braintrust AIR، وهي منصة التوظيف الأولى والوحيدة الشاملة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في العالم. بفضل تدريب Braintrust AIR باستخدام الرؤى البشرية والبيانات الخاصة، فإنه يقلل الوقت اللازم للتوظيف من أشهر إلى أيام، ويطابقك على الفور مع المرشحين المؤهلين الذين ...
GrabJobs
grabjobs.co
# 1 تطبيق الوظائف المصنف للوظائف بدوام جزئي وبدوام كامل ابحث عن وظائف بالقرب منك: في البيع بالتجزئة، والمبيعات، والتسويق، وتعهيد العمليات التجارية، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والفعاليات، والخدمات اللوجستية، والمحاسبة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والهندسة، والتخزين، والمزيد. GrabJobs متاح حا...
The Ladders
theladders.com
اعثر على الوظائف الأعلى أجرًا من خلال موقع Ladders Job Search واكسب ما يصل إلى 3 أضعاف ما تحققه من مواقع العمل الأخرى. طور مسيرتك المهنية مع Ladders بقيمة 100 ألف دولار + Club اليوم.
Loopcv
loopcv.pro
يساعدك Loopcv في الحصول على مقابلات أكثر بثلاثة أضعاف باستخدام الأتمتة. قم بتحميل سيرتك الذاتية، وحدد نوع الوظيفة التي تريدها، ثم اضغط على ابدأ! سوف يقوم Loopcv بتقديم طلب جماعي بالنيابة عنك كل يوم.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Jobicy
jobicy.com
Jobicy هي عبارة عن منصة وظيفية عبر الإنترنت مخصصة لربط الأشخاص الموهوبين الذين يبحثون عن وظائف عن بعد مع الشركات المبتكرة والمتطلعة إلى الأمام والتي تقدم هذه الوظائف. إذا كنت تقوم بالتوظيف في وظائف عن بعد وترغب في أن تصبح عميلاً، فنحن نود أن نحظى بك. نحن هنا أيضًا لمساعدتك إذا كنت تريد إنشاء ملف تعر...
Triplebyte
triplebyte.com
السيرة الذاتية هي مؤشرات غير موثوقة للمهارات التقنية الحقيقية. استخدم تقييم Triplebyte المدعوم بالبيانات لتحديد المتقدمين المهرة قبل إضاعة الوقت في شاشات التكنولوجيا. تستخدم Screen التقييمات الفنية الموحدة والمدعومة بالبيانات من Triplebyte لقياس المهارات الفنية الفعلية للمتقدمين. يمكن أن يساعد ذلك ف...
Underdog.io
underdog.io
تقوم شركة Underdog.io ببناء برنامج يساعد الباحثين عن عمل في العثور على عمل مفيد في شركات التكنولوجيا. منذ إطلاقنا في أبريل 2014، قمنا بربط آلاف المرشحين بمئات المؤسسات المتنامية في نيويورك وسان فرانسيسكو. يرسل المرشحون إلى Underdog.io سيرتهم الذاتية والمعلومات الأساسية الأخرى. باستخدام مزيج من الذكا...
Idealist
idealist.org
المثالي: وظائف غير ربحية، والعمل التطوعي، وأكثر من ذلك يربط برنامج "المثالي" الملايين من المثاليين - الأشخاص الذين يرغبون في فعل الخير - بفرص العمل والتعاون في جميع أنحاء العالم.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard هو برنامج حديث وسهل الاستخدام للوحة الوظائف. تعتبر Niceboard فعالة من حيث التكلفة، وتتميز بمظهر جميل قابل للتخصيص وواجهة إدارية قوية، مما يتيح لك إعداد لوحة الوظائف الخاصة بك في دقائق. قم بالتسجيل في النسخة التجريبية المجانية لمدة 7 أيام وجرب السحر!
Techintern.io
techintern.io
قم بتوظيف أفضل طلاب البرمجيات من أفضل الكليات. المقاولات: تأجير لمهام محددة | التدريب: استئجار لفترة من الزمن | دوام كامل: توظيف الطلاب المتخرجين. العمل مع المطورين والمصممين ومديري المشاريع والكتاب التقنيين ومديري المجتمع والمزيد.