بدائل - JMango360

nandbox

nandbox.com

nandbox app builder هو منشئ التطبيقات الأصلي الوحيد في السوق. تم تخصيص nandbox لتقديم أداة إنشاء التطبيقات الأكثر تقدمًا في السوق، مع تثبيت مئات الميزات بنقرة زر واحدة. قم بإنشاء تطبيقات Android وiOS الأصلية دون أي خلفية للبرمجة. انضم إلى أكثر من 12000 عميل راضٍ، واختر من بين القوالب المجانية والمصم...