بدائل - Jitterbit
Firebase
firebase.google.com
Firebase عبارة عن نظام أساسي تم تطويره بواسطة Google لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب. كانت في الأصل شركة مستقلة تأسست في عام 2011. وفي عام 2014، استحوذت Google على النظام الأساسي وهي الآن عرضها الرئيسي لتطوير التطبيقات.
Postman Web
postman.com
Postman يجعل تطوير واجهة برمجة التطبيقات أمرًا سهلاً. يوفر نظامنا الأساسي الأدوات اللازمة لتبسيط كل خطوة من خطوات عملية إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) وتبسيط التعاون حتى تتمكن من إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أفضل بشكل أسرع.
Retool
retool.com
Retool هي الطريقة السريعة لبناء الأدوات الداخلية. قم بسحب وإسقاط العناصر الأساسية لدينا وربطها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك لإنشاء أدواتك الخاصة على الفور. يتصل بـ Postgres وREST APIs وGraphQL وFirebase وGoogle Sheets والمزيد. بنيت من قبل المطورين، للمطورين. موثوق به من قبل الشر...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.
Supabase
supabase.com
البديل المفتوح المصدر لـ Firebase. قم بإنشاء واجهة خلفية في أقل من دقيقتين. ابدأ مشروعك باستخدام قاعدة بيانات Postgres والمصادقة وواجهات برمجة التطبيقات الفورية والاشتراكات والتخزين في الوقت الفعلي.
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
Draftbit
draftbit.com
يمكنك إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتخصيصها وتشغيلها، كل ذلك من متصفحك. تم تضمين كود المصدر.
Plasmic
plasmic.app
المنشئ المرئي لمكدس التكنولوجيا الخاص بك. قم بإنشاء محتوى وصفحات مرئية مذهلة، مع دمج عدم وجود تعليمات برمجية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك بسلاسة. قم بإلغاء قفل فرقك واشحن بسرعة البرق.
Apigee
google.com
تساعد Apigee، وهي جزء من Google Cloud، الشركات الرائدة في تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتأمينها وتوسيع نطاقها. جرب Apigee مجانا.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
Quickbase
quickbase.com
أطلق العنان لإبداع فرقك لتحسين أي عملية بسرعة. تعرف على سبب ثقة الآلاف من أفضل الشركات في العالم بـ Quickbase لربط بياناتهم وعملياتهم وأفرادهم. جربها مجانا!
BuildFire
buildfire.com
أقوى صانع تطبيقات لنظامي iOS وAndroid إن أداة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول القوية وسهلة الاستخدام من BuildFire تجعل من الممكن إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل iOS وAndroid في جزء صغير من الوقت والتكلفة. منشئ تطبيقات بسيط وبديهي - لا يتطلب أي برمجة أنشئ وظائف مخصصة باستخدام SDK للمطور لدينا البن...
Kissflow
kissflow.com
الأشخاص الأقرب إلى المشكلة يعرفون كيفية حلها بشكل أفضل. لذلك قمنا بتمكين قادة الأعمال من خلال Kissflow - منصة العمل الرقمية رقم 1، التي يستخدمها أكثر من 10000 عميل في 160 دولة. اجعل رحلة التحول الرقمي الخاصة بك ذكية وبسيطة!
AppMaster
appmaster.io
AppMaster عبارة عن منصة من الجيل الجديد بدون تعليمات برمجية لأتمتة العمليات التجارية وإنشاء تطبيقات أصلية للويب والهاتف المحمول من خلال إنشاء التعليمات البرمجية.
AppsGeyser
appsgeyser.com
أنشئ تطبيقًا واحصل على دخل سلبي يصل إلى 1000 دولار شهريًا. مجاني تمامًا إلى الأبد. لا توجد رسوم شهرية أو رسوم أو ميزات مدفوعة. لا توجد مهارات الترميز المطلوبة.
Mockaroo
mockaroo.com
منشئ بيانات اختبار مجاني وأداة محاكاة واجهة برمجة التطبيقات - يتيح لك Mockaroo إنشاء مجموعات بيانات مخصصة بتنسيق CSV وJSON وSQL وExcel لاختبار برنامجك وعرضه.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Tray.io
tray.io
Tray.io هو نظام التكامل الأكثر تقدمًا لتوصيل الأدوات التي تستخدمها كل يوم. يمكنك تبسيط العمليات بسهولة باستخدام محرر سير العمل المرئي الخاص بنا. قم بالإنشاء باستخدام النقرات أو التعليمات البرمجية.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic هي شركة برمجيات تجارية توفر أدوات التكامل كخدمة (iPaaS) لتوصيل مصادر البيانات السحابية وتطبيقات SaaS وتطبيقات برامج الأعمال المحلية. يقع المقر الرئيسي لشركة SnapLogic في سان ماتيو، كاليفورنيا، وقد تأسست في عام 2006. ويرأس SnapLogic الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة Informatica G...
Caspio
caspio.com
Caspio هي المنصة الرائدة عالميًا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لبناء تطبيقات قواعد البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى برمجة.
Mendix
mendix.com
Mendix هي أسرع وأسهل منصة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدمها الشركات لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب على نطاق واسع. قم بالزيارة لمعرفة المزيد وتجربة المنصة مجانًا!
Workato
workato.com
Workato، الشركة الرائدة في Gartner MQ، هي أكثر من مجرد iPaaS. إنها منصة أتمتة ذكية يمكن استخدامها من قبل كل من قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وهو يدعم الآلاف من حالات استخدام المؤسسات وسير العمل حتى تتمكن من أتمتة كل شيء.
Knack
knack.com
لقد كانت Knack رائدة في مجال No Code لأكثر من عقد من الزمن مع أكثر من 5000 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكبر الشركات في قائمة Fortune 500. تعمل Knack على تمكين المبتكرين العاديين من التغلب بسهولة على تحديات الأعمال الحرجة. ومن خلال الاستفادة من منصة Knack البديهية التي لا تحتاج إلى تعليمات ...
OutSystems
outsystems.com
تقوم OutSystems بإنشاء منصات تطوير أصلية سحابية ومنخفضة الأداء وعالية الأداء للمؤسسات ذات الرؤية المستقبلية على نطاق عالمي. رسميًا المنصة الأولى في العالم لابتكار البرمجيات بدون أي تنازلات. دعنا نذهب.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
يعد Mobile Roadie أقوى منشئ تطبيقات الأجهزة المحمولة لأجهزة iPhone وAndroid وiPad وMobile Web. يمكنك إنشاء التطبيقات واستضافتها وإنشائها في دقائق.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Backendless
backendless.com
نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية يجعل إنشاء التطبيقات أمرًا بديهيًا وسهل الإدارة، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية.
elastic.io
elastic.io
منصة تكامل هجينة قائمة على الخدمات الصغيرة لمزامنة البيانات في الوقت الفعلي عبر التطبيقات والأنظمة الأساسية وقواعد البيانات المختلفة القائمة على السحابة والمحلية.
Unlayer
unlayer.com
يوفر Unlayer أسهل طريقة لتصميم رسائل البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة ذات المظهر الجميل بأقل جهد. يقوم أكثر من 80,000 مستخدم لدينا حول العالم، بما في ذلك Airship وKeap وNetflix وFidelity، بإنشاء تصميمات سريعة الاستجابة لا يمكن لجمهورهم الاكتفاء منها. تقدم Unlayer حلين متميزين لتلبية احتياجات العم...
Tadabase
tadabase.io
منصة قاعدة البيانات المصممة لـ 99%، تعمل مثل 1%. يمكنك توفير آلاف الدولارات والساعات والقهوة باستخدام قاعدة بيانات مخصصة بدون تعليمات برمجية ستساعدك على توسيع نطاق أعمالك دون أي ضغوط.