بدائل - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn
blackboard.com
Blackboard Learn هو نظام إدارة تعلم يتيح للمعلمين إنشاء دورات وتقييمات، وإدارة محتوى الطلاب وتحليل أدائهم.
Schoology
schoology.com
Schoology هو تطبيق لإدارة التعلم يمكّن الطلاب والمعلمين من التواصل والتعاون عبر منصة واحدة، ويتيح الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
Whereby
whereby.com
حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
MeritHub
merithub.com
MeritHub هو منصة للتعليم التفاعلي عبر الإنترنت تشمل التواصل الصوتي والمرئي، السبورات البيضاء، والمشاركة في الدروس وتسجيلها.
Panopto
panopto.com
بانوبتو هو منصة فيديو شاملة لإنشاء المحتوى التعليمي وإدارته ومشاركته، تدعم التعليم عن بُعد وتفاعل المتعلمين.
ClassIn
classin.com
ClassIn هو تطبيق تعليمي رقمي يقدم فصولاً افتراضية، وإدارة الواجبات، ووسائل تواصل للتفاعل بين المعلمين والطلاب.
Bongo
bongolearn.com
تطبيق بونغو هو أداة فيديو مبتكرة لممارسة المهارات وتقديم التعليقات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعلم وتطوير الأداء.
Speexx
speexx.com
تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.
Agora
agora.io
Agora هو تطبيق يتيح دمج الصوت والفيديو في الوقت الحقيقي ضمن التطبيقات، مما يعزز التواصل والتفاعل بين المستخدمين.
Coursio
coursio.com
Coursio هو تطبيق يساعد المؤثرين والناشرين والمنظمات على إنشاء مدارسهم الإلكترونية لتبادل المعرفة وتطوير الدورات وإدارتها عبر الإنترنت.
LearnCube
learncube.com
LearnCube تطبيق افتراضي يتيح التعليم عن بعد بأسلوب تفاعلي، مع ميزات مثل الفيديو المباشر ولوحة بيضاء، مناسب للمعلمين والطلاب.
WizIQ
wiziq.com
ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.
VEDAMO
vedamo.com
VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.
HiLink
hilink.co
تطبيق HiLink هو أداة مؤتمرات عبر الإنترنت تركز على التعليم، توفر أدوات تفاعلية مثل الوايت بورد والاختبارات وإدارة الملفات.
Strigo
strigo.io
تساعد تطبيقات Strigo مزودي البرمجيات على دمج برامج التدريب داخل المنتج، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى التعلم العملي خلال استخدامهم للبرنامج.
BrainCert
braincert.com
تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.
Sibme
sibme.com
Sibme هو تطبيق يدعم التطوير المهني من خلال التدريس بالتعاون، ومشاركة الفيديو، وردود الفعل بين الأقران، لتحسين طرق التعليم.
Jumbula
jumbula.com
تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.
Tutoom
tutoom.com
تطبيق تودوم هو فصل دراسي افتراضي يجمع أدوات التعليم عن بُعد مثل السبورة، محادثة، مؤتمرات الفيديو، وغرف نقاش، ويعمل مع أنظمة إدارة التعلم الشهيرة.
SignGlasses
signglasses.com
تطبيق SignGlasses يسهل التواصل بين المستخدمين والمترجمين في البيئات التعليمية والإدارية، ويقدم أدوات جدولة وإدارة ودعم مباشر.
Digital Samba
digitalsamba.com
Digital Samba هو نظام مؤتمرات فيديو آمن وقابل للتخصيص، مخصص لتسهيل التواصل في تطبيقات الرعاية الصحية وإدارة الفعاليات.
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