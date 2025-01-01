بدائل - Jigsaw Interactive

Blackboard Learn

Blackboard Learn

blackboard.com

Blackboard Learn هو نظام إدارة تعلم يتيح للمعلمين إنشاء دورات وتقييمات، وإدارة محتوى الطلاب وتحليل أدائهم.

Schoology

Schoology

schoology.com

Schoology هو تطبيق لإدارة التعلم يمكّن الطلاب والمعلمين من التواصل والتعاون عبر منصة واحدة، ويتيح الوصول إلى المواد التعليمية بسهولة.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.

Whereby

Whereby

whereby.com

حيث هو تطبيق لمؤتمرات الفيديو يتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة من المتصفح دون تنزيلات، ويقدم ميزات مثل مشاركة الشاشة وتسجيل الاجتماعات.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

MeritHub

MeritHub

merithub.com

MeritHub هو منصة للتعليم التفاعلي عبر الإنترنت تشمل التواصل الصوتي والمرئي، السبورات البيضاء، والمشاركة في الدروس وتسجيلها.

Panopto

Panopto

panopto.com

بانوبتو هو منصة فيديو شاملة لإنشاء المحتوى التعليمي وإدارته ومشاركته، تدعم التعليم عن بُعد وتفاعل المتعلمين.

ClassIn

ClassIn

classin.com

ClassIn هو تطبيق تعليمي رقمي يقدم فصولاً افتراضية، وإدارة الواجبات، ووسائل تواصل للتفاعل بين المعلمين والطلاب.

Bongo

Bongo

bongolearn.com

تطبيق بونغو هو أداة فيديو مبتكرة لممارسة المهارات وتقديم التعليقات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعلم وتطوير الأداء.

Speexx

Speexx

speexx.com

تطبيق Speexx يوفر تدريبات لغوية وبزنس مخصصة في بيئات العمل الرقمية، مع دعم لعدة لغات وتكامل سلس مع أدوات العمل المختلفة.

Agora

Agora

agora.io

Agora هو تطبيق يتيح دمج الصوت والفيديو في الوقت الحقيقي ضمن التطبيقات، مما يعزز التواصل والتفاعل بين المستخدمين.

Coursio

Coursio

coursio.com

Coursio هو تطبيق يساعد المؤثرين والناشرين والمنظمات على إنشاء مدارسهم الإلكترونية لتبادل المعرفة وتطوير الدورات وإدارتها عبر الإنترنت.

LearnCube

LearnCube

learncube.com

LearnCube تطبيق افتراضي يتيح التعليم عن بعد بأسلوب تفاعلي، مع ميزات مثل الفيديو المباشر ولوحة بيضاء، مناسب للمعلمين والطلاب.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

ووزي IQ هو نظام إدارة تعلم يوفر فصول افتراضية ودورات عبر الإنترنت للمعلمين والمؤسسات، مع ميزات لتتبع الحضور والاختبارات.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO هو منصة فصل دراسي افتراضي تفاعلي تسمح للمعلمين بإجراء جلسات مباشرة مع الطلاب دون الحاجة لتثبيت برامج إضافية.

HiLink

HiLink

hilink.co

تطبيق HiLink هو أداة مؤتمرات عبر الإنترنت تركز على التعليم، توفر أدوات تفاعلية مثل الوايت بورد والاختبارات وإدارة الملفات.

Strigo

Strigo

strigo.io

تساعد تطبيقات Strigo مزودي البرمجيات على دمج برامج التدريب داخل المنتج، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى التعلم العملي خلال استخدامهم للبرنامج.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

تطبيق BrainCert يوفر منصة تعليمية متكاملة لدعم التدريب الإلكتروني، يشمل إنشاء الدورات، الاختبارات، والفصول الدراسية الافتراضية.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme هو تطبيق يدعم التطوير المهني من خلال التدريس بالتعاون، ومشاركة الفيديو، وردود الفعل بين الأقران، لتحسين طرق التعليم.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.

Tutoom

Tutoom

tutoom.com

تطبيق تودوم هو فصل دراسي افتراضي يجمع أدوات التعليم عن بُعد مثل السبورة، محادثة، مؤتمرات الفيديو، وغرف نقاش، ويعمل مع أنظمة إدارة التعلم الشهيرة.

SignGlasses

SignGlasses

signglasses.com

تطبيق SignGlasses يسهل التواصل بين المستخدمين والمترجمين في البيئات التعليمية والإدارية، ويقدم أدوات جدولة وإدارة ودعم مباشر.

Digital Samba

Digital Samba

digitalsamba.com

Digital Samba هو نظام مؤتمرات فيديو آمن وقابل للتخصيص، مخصص لتسهيل التواصل في تطبيقات الرعاية الصحية وإدارة الفعاليات.

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