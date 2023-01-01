JetSend هو نظام لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات مصمم لمساعدة الشركات على إدارة الرسائل الرقمية وإرسالها وتتبعها. باستخدام JetSend، يمكن للمطورين دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) المخصصة لدينا في منصات البرامج الخاصة بك والتأكد من تسليم رسائل المعاملات المهمة إلى المستخدمين لديك. علاوة على ذلك، يمكن لـ JetSend تتبع تحليلات إمكانية التسليم على لوحة المعلومات المخصصة، حتى تتمكن من مراقبة أداء رسائل المعاملات المهمة الخاصة بك. الأفضل لـ: يستهدف JetSend شركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى دمج منصة مراسلة معاملات موثوقة في تطبيقاتها دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها. نظرة عامة على الأسعار: يبدأ سعر JetSend من 8.00 دولارًا أمريكيًا بناءً على الاستخدام شهريًا. تقدم JetSend نسخة تجريبية مجانية!

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الموقع الإلكتروني: jetsend.com

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