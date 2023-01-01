WebCatalog

JetSend

JetSend

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الموقع الإلكتروني: jetsend.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JetSend على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

JetSend هو نظام لإدارة البريد الإلكتروني للمعاملات مصمم لمساعدة الشركات على إدارة الرسائل الرقمية وإرسالها وتتبعها. باستخدام JetSend، يمكن للمطورين دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) المخصصة لدينا في منصات البرامج الخاصة بك والتأكد من تسليم رسائل المعاملات المهمة إلى المستخدمين لديك. علاوة على ذلك، يمكن لـ JetSend تتبع تحليلات إمكانية التسليم على لوحة المعلومات المخصصة، حتى تتمكن من مراقبة أداء رسائل المعاملات المهمة الخاصة بك. الأفضل لـ: يستهدف JetSend شركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى دمج منصة مراسلة معاملات موثوقة في تطبيقاتها دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية خاصة بها. نظرة عامة على الأسعار: يبدأ سعر JetSend من 8.00 دولارًا أمريكيًا بناءً على الاستخدام شهريًا. تقدم JetSend نسخة تجريبية مجانية!

الفئات:

Business
Email Marketing Software

الموقع الإلكتروني: jetsend.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JetSend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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