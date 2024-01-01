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Jetscribe.ai هي خدمة نسخ بالذكاء الاصطناعي تمكنك من تحويل تسجيلات الصوت أو الفيديو مثل الندوات عبر الإنترنت أو البودكاست أو الخطب أو الملاحظات الصوتية إلى نص مكتوب بسرعة ودقة. كما يوفر أيضًا خيار تحويل النسخ إلى محتوى غني مثل الملخصات ومنشورات المدونة وإظهار الملاحظات والإبرازات والمزيد. مناسب لمذيعي البودكاست والمسوقين والصحفيين وخدمات الكنيسة والباحثين والطلاب وأي شخص يحتاج إلى خدمات النسخ.

الموقع الإلكتروني: jetscribe.ai

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