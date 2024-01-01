Jetscribe.ai

Jetscribe.ai

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الموقع الإلكتروني: jetscribe.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jetscribe.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Jetscribe.ai هي خدمة نسخ بالذكاء الاصطناعي تمكنك من تحويل تسجيلات الصوت أو الفيديو مثل الندوات عبر الإنترنت أو البودكاست أو الخطب أو الملاحظات الصوتية إلى نص مكتوب بسرعة ودقة. كما يوفر أيضًا خيار تحويل النسخ إلى محتوى غني مثل الملخصات ومنشورات المدونة وإظهار الملاحظات والإبرازات والمزيد. مناسب لمذيعي البودكاست والمسوقين والصحفيين وخدمات الكنيسة والباحثين والطلاب وأي شخص يحتاج إلى خدمات النسخ.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: jetscribe.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jetscribe.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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