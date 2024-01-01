بدائل - Jetic

Koxy AI

koxy-ai.web.app

Koxy AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لإنشاء واجهة خلفية بدون تشفير مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية وبدون تكوين. مع Koxy AI، يمكنك الحصول على واجهة خلفية بدون خادم قائمة على السحابة يتم تقديمها من 35 منطقة حول العالم على الحافة، وقاعدة بيانات Koxy (المعتمدة على JSON) مع مساحة تخزين ...