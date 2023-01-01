Jet2.com
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الموقع الإلكتروني: jet2.com
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Jet2.com Limited، والمعروفة أيضًا باسم Jet2، هي شركة طيران بريطانية ترفيهية منخفضة التكلفة تقدم رحلات مجدولة ومستأجرة من المملكة المتحدة. اعتبارًا من عام 2022، أصبحت ثالث أكبر شركة طيران مجدولة في المملكة المتحدة، بعد إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية.
الموقع الإلكتروني: jet2.com
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