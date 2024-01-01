بدائل - Jellyfish

Code Climate Velocity

codeclimate.com

Code Climate Velocity عبارة عن منصة ذكاء لهندسة البرمجيات. منذ اليوم الأول، تعمل Velocity على زيادة التأثير الهندسي إلى أقصى حد على جميع المستويات في المؤسسات الكبيرة من خلال توفير رؤية تعتمد على البيانات لقدرات الفرق الهندسية، والتسليم، والجودة، والثقافة، والتكاليف، والتقدم نحو الأهداف الرئيسية. تس...