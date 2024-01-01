JazzCash هي المزود الرائد للخدمات المالية الرقمية في باكستان. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية للعملاء، بما في ذلك السفر وإصدار التذاكر والترفيه وتحويل الأموال ودفع الفواتير وبطاقات الخصم والتأمين والمدخرات والمدفوعات لمجموعة واسعة من الخدمات. لقد غيرت JazzCash قواعد اللعبة في صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في باكستان. ومن خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وشبكة واسعة من الوكلاء والبنوك الشريكة، فقد سهلت على الملايين من الأفراد الذين لم يكن لديهم حسابات مصرفية أو لم يكن لديهم حسابات مصرفية في السابق الوصول إلى الخدمات المالية والمشاركة في الاقتصاد الرسمي.

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