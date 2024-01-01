بدائل - Jandi
Zoom Web
zoom.us
Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططه...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams عبارة عن نظام أساسي للتواصل والتعاون يجمع بين الدردشة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراك Office 365 وتتميز بامتدادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات غير التابعة لشركة Microsoft. يعد Microsoft Teams منافسًا لخدمات مث...
Slack
slack.com
Slack عبارة عن منصة اتصالات تجارية خاصة تم تطويرها بواسطة شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies. يقدم Slack العديد من الميزات على غرار IRC، بما في ذلك غرف الدردشة المستمرة (القنوات) المنظمة حسب الموضوع والمجموعات الخاصة والمراسلة المباشرة.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Zoho Cliq
zoho.com
قم بتبسيط اتصالات فريقك لدفع العمل إلى الأمام. يعمل Zoho Cliq على تبسيط عملية التواصل مع فريقك من خلال المحادثات المنظمة والمعلومات التي يسهل العثور عليها ومن خلال الاتصال بالأدوات التي تفضلها.
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Workplace
workplace.com
Workplace عبارة عن أداة اتصال تربط جميع الأشخاص في شركتك، حتى لو كانوا يعملون عن بُعد. استخدم الميزات المألوفة مثل المجموعات والدردشة والبث المباشر للفيديو لجعل الأشخاص يتحدثون ويعملون معًا. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات ...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Element
element.io
Element هو تطبيق مراسلة فيديو جماعي آمن مزود بإعدادات خصوصية متقدمة للدردشة الجماعية وميزات التواصل الجماعي والإنتاجية أثناء العمل من المنزل باستخدام شبكة Matrix المفتوحة. التعاون مع التشفير القوي الشامل. أصبح برنامج مراسلة المجموعة Riot.im الآن عنصرًا
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
FuseBase
nimbusweb.me
تحويل فوضى المعلومات من مصادر متعددة إلى مكان عمل منظم. قم بتمكين نفسك أو فريقك من إنجاز الأمور بشكل أسرع مع تكرارات أقل واجتماعات أقل.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala هو تطبيق وخدمة جوال مصمم لاتصالات المجموعات الكبيرة وإدارة العمل. تعمل Kaizala على تسهيل الاتصال وتنسيق العمل مع سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموظفين الميدانيين والموردين والشركاء والعملاء أينما كانوا. باستخدام Kaizala، يمكنك تعيين المهام وتتبعها بكفاءة أو جمع البيانات مع الأف...
Workplace Chat
workplace.com
تُعد Workplace Chat طريقة ممتعة وبديهية وسريعة للتواصل مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان. Workplace عبارة عن نظام أساسي للاتصال المؤسسي تم تطويره بواسطة شركة Facebook, Inc. ويتضمن استخدام المجموعات والمراسلة الفورية وموجز الأخبار. يقود التطوير جوليان كودورنيو، نائب الرئيس لقسم Workplace، وكارانديب أن...
Spike
spikenow.com
يتضمن البريد الوارد القوي الخاص بـ Spike البريد الإلكتروني للمحادثة والمهام والملاحظات والمستندات التعاونية وتخزين الملفات والتقويم الخاص بك، كل ذلك في موجز واحد.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Rocket.Chat
rocket.chat
قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork هو تطبيق دردشة جماعية للأعمال. المراسلة الآمنة والدردشة المرئية وإدارة المهام ومشاركة الملفات. التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة الإنتاجية للفرق.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost عبارة عن خدمة دردشة عبر الإنترنت مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة مع مشاركة الملفات والبحث والتكامل. تم تصميمه ليكون بمثابة دردشة داخلية للمؤسسات والشركات، ويقوم في الغالب بتسويق نفسه كبديل مفتوح المصدر لـ Slack وMicrosoft Teams.
Nifty
nifty.pm
إدارة المشاريع، وليس الأدوات. توقف عن التبديل بين أدوات الدردشات والمهام والمستندات والتقويم والاجتماعات - اجمع فريقك وعملائك معًا في تطبيق واحد بسيط ولكنه قوي.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper هو مدير كلمات المرور الشخصية والتجارية الأعلى تقييمًا للحماية من اختراقات البيانات المتعلقة بكلمات المرور والتهديدات الإلكترونية. جرب مجانًا الآن!
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Missive
missiveapp.com
البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمهام للفرق المنتجة. تطبيق واحد لجميع اتصالاتك الداخلية والخارجية. إدارة العمل في أفضل حالاتها. جربها مجانا!