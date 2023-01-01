WebCatalog
Jagir

Jagir

jagir.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jagir على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهن اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمهن سلسة. اكتشف الفرص المخصصة، وتواصل مع أفضل المرشحين، واحتضن مستقبل التوظيف. انضم إلينا اليوم وأطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق النجاح التحويلي

الموقع الإلكتروني: jagir.co

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