JackRabbit Ops هو برنامج توثيق يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على إنشاء وإدارة وثائق العمليات الخاصة بها بكفاءة. إنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بإنشاء وثائق العملية بسرعة ودقة خلال 24 ساعة فقط. باستخدام JackRabbit Ops، تستطيع الشركات إضافة البيانات من القوالب والاستيراد والفيديو والدردشة لإنشاء عمليات تعمل على تدريب الذكاء الاصطناعي. ثم يقدم الذكاء الاصطناعي إجابات على الأسئلة التي تدعمها العمليات التجارية. علاوة على ذلك، تتم مراجعة العمليات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتحديثها بسهولة لإنشاء استجابات مثالية. مع عدم الحاجة إلى بطاقة ائتمان أو أي زغب، يمكن للشركات البدء في استخدام JackRabbit Ops اليوم لتبسيط وثائق العمليات الخاصة بهم وتحويل تركيزهم إلى العمل.

الموقع الإلكتروني: jackrabbitops.com

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