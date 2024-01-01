ITPro

ITPro

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الموقع الإلكتروني: itpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ITPro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ITPro هي الوجهة الموثوقة والمفضلة لصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. إن خبرتنا ورؤيتنا، التي يتم تقديمها من خلال الأخبار والمراجعات والتحليلات والقراءات الطويلة والقيادة الفكرية، بالإضافة إلى البث الصوتي الأسبوعي، تساعد القراء على اتخاذ القرارات التقنية الصحيحة وإضافة قيمة إلى مؤسستهم.

الموقع الإلكتروني: itpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ITPro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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