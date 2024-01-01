IT総合情報ポータル

IT総合情報ポータル

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: itmedia.co.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IT総合情報ポータル على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IT総合情報ポータル「ITmedia」 هي البوابة الإلكترونية الرائدة لأخبار التكنولوجيا والمعلومات في اليابان. وهو يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك آخر الأخبار والاتجاهات في صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومراجعات المنتجات، والمقابلات مع خبراء الصناعة، وتحليل الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا والتغيرات المجتمعية. باعتبارها منصة شاملة لأخبار ومعلومات التكنولوجيا، تعمل ITmedia كمورد قيم للمحترفين وعشاق التكنولوجيا وأي شخص مهتم بالبقاء على اطلاع بأحدث التطورات والاتجاهات في مشهد تكنولوجيا المعلومات سريع التطور.

الموقع الإلكتروني: itmedia.co.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IT総合情報ポータル. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Collider

Collider

collider.com

Yahoo!ファイナンス

Yahoo!ファイナンス

yahoo.co.jp

Yahoo!天気

Yahoo!天気

yahoo.co.jp

ファミ通.com

ファミ通.com

famitsu.com

Yahoo!映画

Yahoo!映画

yahoo.co.jp

SUUMO

SUUMO

suumo.jp

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

leader.ir

ScienceSwitch

ScienceSwitch

scienceswitch.com

CarBuzz

CarBuzz

carbuzz.com

スポーツ報知

スポーツ報知

hochi.news

GPTconnect

GPTconnect

gptconnect.ai

Studyplus

Studyplus

studyplus.jp

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية