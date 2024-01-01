IT総合情報ポータル「ITmedia」 هي البوابة الإلكترونية الرائدة لأخبار التكنولوجيا والمعلومات في اليابان. وهو يغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك آخر الأخبار والاتجاهات في صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومراجعات المنتجات، والمقابلات مع خبراء الصناعة، وتحليل الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا والتغيرات المجتمعية. باعتبارها منصة شاملة لأخبار ومعلومات التكنولوجيا، تعمل ITmedia كمورد قيم للمحترفين وعشاق التكنولوجيا وأي شخص مهتم بالبقاء على اطلاع بأحدث التطورات والاتجاهات في مشهد تكنولوجيا المعلومات سريع التطور.

الموقع الإلكتروني: itmedia.co.jp

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