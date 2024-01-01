Irvine Standard

Irvine Standard

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الموقع الإلكتروني: irvinestandard.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اكتشف تحديثات الأخبار عبر الإنترنت واطلع على المقالات المتعلقة بالمجتمع المحلي والحياة اليومية في مدينة إيرفين. Irvine Standard عبارة عن ورقة مجتمعية تصدرها شركة Irvine تحتفي بالأشخاص والأماكن والتجارب التي تجعل من Irvine أفضل مدينة مخططة في أمريكا.

الموقع الإلكتروني: irvinestandard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Irvine Standard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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