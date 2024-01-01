تأسست شركة Iron Mountain Incorporated (رمزها في بورصة نيويورك: IRM) عام 1951، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التخزين وإدارة المعلومات. تحظى شركة Iron Mountain بثقة أكثر من 225000 منظمة حول العالم، ومع شبكة عقارية تبلغ مساحتها أكثر من 85 مليون قدم مربع عبر أكثر من 1400 منشأة في أكثر من 50 دولة، حيث تقوم بتخزين وحماية مليارات الأصول القيمة، بما في ذلك معلومات الأعمال المهمة والحساسة للغاية. البيانات والتحف الثقافية والتاريخية.

الموقع الإلكتروني: ironmountain.com

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