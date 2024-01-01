IrisVR Prospect

تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR يتكامل مع Revit وRhino وNavisworks وSketchUp وغيرها من الأدوات ثلاثية الأبعاد، يمكنك على الفور إنشاء تجربة واقع افتراضي غامرة تتيح لك تقديم العروض للعملاء والعمل بشكل أكثر فعالية مع فريقك. يعمل IrisVR مع سماعات الرأس Oculus Quest وHTC Vive وOculus Rift وWindows MR. لدى IrisVR نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، والتي يمكنك البدء بها على www.irisvr.com.

الموقع الإلكتروني: irisvr.com

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