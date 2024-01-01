IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

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الموقع الإلكتروني: irisvr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IrisVR Prospect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR يتكامل مع Revit وRhino وNavisworks وSketchUp وغيرها من الأدوات ثلاثية الأبعاد، يمكنك على الفور إنشاء تجربة واقع افتراضي غامرة تتيح لك تقديم العروض للعملاء والعمل بشكل أكثر فعالية مع فريقك. يعمل IrisVR مع سماعات الرأس Oculus Quest وHTC Vive وOculus Rift وWindows MR. لدى IrisVR نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، والتي يمكنك البدء بها على www.irisvr.com.
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: irisvr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IrisVR Prospect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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