قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يغطي آخر الأخبار والعناوين من إيران والشرق الأوسط والعالم في السياسة والأعمال والسياحة والتكنولوجيا والمجتمع والثقافة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: ifpnews.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Iran Front Page. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.