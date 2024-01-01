Iran Front Page
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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Iran Front Page على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: ifpnews.com
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