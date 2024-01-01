Iran Front Page

Iran Front Page

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الموقع الإلكتروني: ifpnews.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Iran Front Page على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغطي آخر الأخبار والعناوين من إيران والشرق الأوسط والعالم في السياسة والأعمال والسياحة والتكنولوجيا والمجتمع والثقافة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: ifpnews.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Iran Front Page. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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