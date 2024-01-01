IoTFlows

IoTFlows

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الموقع الإلكتروني: iotflows.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IoTFlows على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراقبة أداء الماكينة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يستخدم SenseAi الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل أداء الآلة بناءً على بيانات الاهتزاز والصوتيات الخاصة بها. يتيح ذلك للمصنعين تحديد المشكلات أو أوجه القصور في عملية الإنتاج واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الأداء

الموقع الإلكتروني: iotflows.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IoTFlows. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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