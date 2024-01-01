قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مراقبة أداء الماكينة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يستخدم SenseAi الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل أداء الآلة بناءً على بيانات الاهتزاز والصوتيات الخاصة بها. يتيح ذلك للمصنعين تحديد المشكلات أو أوجه القصور في عملية الإنتاج واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الأداء

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