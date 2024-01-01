Ionicons

Ionicons

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ionic.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ionicons على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ionicons عبارة عن مجموعة أيقونات مفتوحة المصدر تمامًا تحتوي على 1300 رمزًا مصممة لتطبيقات الويب وiOS وAndroid وتطبيقات سطح المكتب. تم تصميم Ionicons خصيصًا لـ Ionic Framework، لذا فإن الأيقونات تحتوي على إصداري التصميم متعدد الأبعاد وiOS.

الموقع الإلكتروني: ionic.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ionicons. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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