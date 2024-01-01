قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Ionicons عبارة عن مجموعة أيقونات مفتوحة المصدر تمامًا تحتوي على 1300 رمزًا مصممة لتطبيقات الويب وiOS وAndroid وتطبيقات سطح المكتب. تم تصميم Ionicons خصيصًا لـ Ionic Framework، لذا فإن الأيقونات تحتوي على إصداري التصميم متعدد الأبعاد وiOS.

الموقع الإلكتروني: ionic.io

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