IOMETE

IOMETE

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الموقع الإلكتروني: iomete.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IOMETE على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البديل الفعال من حيث التكلفة لـ Snowflake وDatabricks وCloudera. تعظيم بياناتك وتقليل تكاليفك: اكتشف IOMETE Hybrid Data Lakehouse. يقول المستخدمون الأذكياء في جميع أنحاء العالم نعم لـ IOMETE ولا لأسعار الحوسبة المرتفعة، وأنظمة التصنيف المعقدة، والرسوم غير المتوقعة المصممة لتأمينك. احجز عرضًا توضيحيًا

الموقع الإلكتروني: iomete.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IOMETE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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