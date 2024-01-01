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Invoice Crowd هو اقتراح عبر الإنترنت وحل للفواتير لأصحاب الأعمال الصغيرة ومؤسسي الشركات الناشئة والوكالات الرقمية والمستقلين. منصة بسيطة لكنها قوية وغنية بالميزات تتيح لك التركيز على المعاملات التجارية. قم بإنشاء مقترحات جميلة ومقنعة، وقم بإنشاء الفواتير وإرسالها وتتبعها لعملائك وعملائك، مما يؤدي إلى دفعات أسرع.

الموقع الإلكتروني: invoicecrowd.com

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