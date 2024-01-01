Invert

Invert

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: invertbio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Invert على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على المزيد من بيانات العملية الحيوية الخاصة بك. تلبية المعايير الجديدة لإدارة البيانات والتحليلات والنمذجة في المعالجة الحيوية. البيانات للرؤية، أسرع من أي وقت مضى.

الموقع الإلكتروني: invertbio.com

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