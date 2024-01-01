Inven هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مستخدميها في العثور على أهداف الاندماج والاستحواذ المحتملة (M&A) بسرعة وكفاءة معززتين. من خلال مسح الملايين من مواقع الويب، يوفر Inven بيانات تفصيلية عن الشركات التي تتوافق مع معايير بحث محددة، وبالتالي تحويل البحث اليدوي لسطح المكتب إلى عملية تلقائية. تلبي الأداة فئات المستخدمين المختلفة بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة والبنوك الاستثمارية ووسطاء الأعمال والمستشارين وفرق تطوير الشركات. يمكن لكل مجموعة من هذه المجموعات المهنية الاستفادة من قدرات Inven الفريدة لتحديد شركات المنصات المثالية، والكيانات ذات الإمكانات العالية، والشركات الجاهزة للبيع، واكتساب المعرفة الصناعية بسرعة، والعثور على أهداف الاستحواذ التآزرية، على التوالي. الميزة الأساسية لـ Inven هي السماح للمستخدمين بإدخال نموذج أو اثنين من الشركات، وبعد ذلك يقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث في الإنترنت للعثور على شركات مماثلة وإرجاع قائمة كاملة بنقاط البيانات الرئيسية؛ التأكد من عدم تفويت الفرص الحاسمة. كما أنها تضع نفسها كبديل لطرق البحث التقليدية عبر الإنترنت، حيث تقدم بيانات الشركة ذات الصلة والمفصلة بناءً على أنشطتها التجارية الفعلية. يهدف النهج الاستراتيجي للأدوات أيضًا إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير وخلق قيمة أكبر لمستخدميها. يتم استخدام عكس منصة الذكاء الاصطناعي وتقديرها من قبل متخصصين بارزين في عمليات الاندماج والاستحواذ الذين يؤكدون على ميزتها التنافسية: السرعة والنتائج ذات الصلة والفهم الكبير لمناظر السوق.

الموقع الإلكتروني: inven.ai

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