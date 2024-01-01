بدائل - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Metaview
metaview.ai
اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow عبارة عن منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المجانية لتبسيط عملية البحث عن الوظائف وتسريعها. تم إنشاء هذه الأدوات من قبل خبراء الصناعة من شركات التكنولوجيا الكبرى (FAANG+) وتتضمن أداة مراجعة LinkedIn التي يمكنها تعزيز مشاهدات الملف الشخصي بمقدار 2.5x، وأداة تعقب ...
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...
Instahyre
instahyre.com
ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
تدعم ردود الفعل 360 من Fuel50 النمو الوظيفي المعتمد من قبل الأقران في الوقت الفعلي. ادعم النمو الوظيفي غير المحدود لموظفيك داخل مؤسستك. تسمح تقنية 360 Feedback للموظفين والقادة والموجهين والمدربين بطلب الملاحظات وتلقيها وتقديمها لبعضهم البعض. ادعم التطوير الوظيفي الذاتي للقوى العاملة لديك. امنح موظف...
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
BarRaiser
barraiser.com
كن موضوعيًا واتخذ قرارات توظيف أفضل مع BarRaiser. تعمل منصة BarRaiser Hiring Platform الخاصة على تمكين القائمين على التوظيف، ومديري التوظيف، واكتساب المواهب، وقادة الموارد البشرية من الاستفادة من المساعدة في الوقت الفعلي، والوصول إلى المقابلات المسجلة ذات علامات زمنية، والاستفادة من مساعد الذكاء الا...
Tapflow
tapflow.app
يساعد Tapflow مسؤولي التوظيف في العثور على المواهب الاستثنائية من LinkedIn في بضع دقائق. بدلاً من القيام بالكثير من الأعمال اليدوية على LinkedIn، وتقييم الملفات الشخصية، يمكن لخوارزميات Tapflow الذكية تحديد أهم الملفات الشخصية لأي دور على الفور.
Lightcast
lightcast.io
تقوم Lightcast ببناء منصة ذكاء المواهب العالمية الرائدة، مما يساعد أصحاب العمل على البقاء في صدارة اتجاهات القوى العاملة لضمان قدرتهم على توظيف الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم. نحن نقدم رؤى تُرشد رحلة المرشح والموظف بأكملها - بدءًا من المهارات المطلوبة وتطبيع المسمى الوظيفي، وحتى شفافية الدفع وتحسين...
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
BrightHire
brighthire.com
BrightHire هي المنصة الرائدة في مجال ذكاء المقابلات، والتي تم إنشاؤها مباشرة على نظام مؤتمرات الفيديو الخاص بك، والتي تعمل على تغيير جودة التوظيف - من خلال مساعدة الأشخاص على إجراء مقابلات أفضل، ومساعدة الفرق على التوظيف بشكل أسرع مع قدر أقل من التحيز. تقوم تقنيتنا تلقائيًا بتسجيل المقابلات وتسجيلها...
Shortlyst
shortlyst.ai
تساعد Shortlyst مؤسسات التوظيف في البحث عن المرشحين المناسبين وإشراكهم وتوظيفهم بشكل أسرع وبطريقة فعالة من حيث التكلفة حتى يتمكنوا من إغلاق المزيد من الوظائف وتحسين التكلفة والوقت للتوظيف وزيادة أرباحهم النهائية. توفر Shortlyst لموظفي التوظيف من كل حجم شركة قاعدة بيانات نظيفة ودقيقة للمرشحين تحتوي ع...
Queros
app.qureos.com
يتيح لك منشئ الوصف الوظيفي الخاص بنا إنشاء أوصاف وظيفية جيدة الصياغة تعكس بدقة مسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. باستخدام أداتنا، يمكنك تخصيص الأوصاف الوظيفية لتتناسب مع نبرة صوت شركتك، مما يساعدك على جذب المرشحين المناسبين الذين يتناسبون مع مؤسستك. يمكنك توفير الوقت والجهد باستخدام منشئ الوصف الوظيفي الخا...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً لتحويل الموارد البشرية في عمليات اكتساب المواهب وإدارة المواهب. باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والأتمتة والتكامل العميق، تقدم HiredScore توصيات استباقية تقود العمل إلى أصحاب المصلحة المناسبين في الوقت المناسب. تهدف الأداة إلى مساعدة ...
QJumpers
qjumpers.com
يعد برنامج QJumpers لتتبع مقدم الطلب عبارة عن منصة سهلة الاستخدام تعتمد على الويب، مما يسهل التعاون مع مديري التوظيف للحصول على أفضل توظيف سريعًا. يعمل سير العمل الآلي على تقليل وقت الإدارة بشكل كبير باستخدام أدوات التصنيف والفرز التلقائي باستخدام أحدث التقنيات. تعزيز تجربة المرشح الخاص بك وإدارة ال...
Talenlio
talenlio.com
اكتشف أداة إنشاء السيرة الذاتية المثالية للحصول على وظيفة أحلامك! توفر منصتنا سهلة الاستخدام قوالب قابلة للتخصيص ونصائح الخبراء ومعاينات في الوقت الفعلي. أنشئ سيرة ذاتية احترافية وصديقة لـ ATS في دقائق وتميز عن المنافسة. ابدأ الآن مجانًا واجعل انطباعك الأول مهمًا!
Huntly
huntly.ai
Huntly عبارة عن منصة لتوظيف التكنولوجيا تعمل على إعادة توزيع مواهب تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الصناعة بشكل أفضل. استنادًا إلى شبكة مسؤولي التوظيف المحترفين، يسهل حلنا المواءمة الثقافية والمهنية بين الشركات والمواهب التقنية في جميع أنحاء العالم. هدفنا هو إحداث تغيير جذري في سوق التوظيف التقل...
Clovers
clovers.ai
Clovers هو دليلك الموثوق به للتوظيف الذي يعطي الأولوية للأشخاص. نحن نضيء مسارًا يسهل على مسؤولي التوظيف وفرق التوظيف اتباعه لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة من خلال رؤى قابلة للتنفيذ وفي الوقت المناسب. تعمل منصة Clovers للتوظيف الذكي على ربط دورة حياة التوظيف بأكملها بدءًا من الوصف الوظيفي الشامل وتحسين...
Hirium
hirium.com
منصة التوظيف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتحليلات من الجيل التالي: قم بالتوظيف بشكل صحيح باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدينا ✓ نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا ✓ لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة ✓ لا توجد أسعار تعتمد على القائمين على التوظيف إليك 5 أسباب تجعل Hirium أفضل حل توظيف للشركات الم...
Growthspace
growthspace.com
قم بقيادة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من خلال برامج التطوير التي يقودها الخبراء باستخدام Growthspace. تم تصميم المنصة لإطلاق وإدارة وقياس التأثير عبر مجموعة كاملة من تجارب التعلم، بما في ذلك البرامج الفردية أو الجماعية، حيث توفر المنصة الكفاءة والتأثير عبر الأعمال. من خلال الاستفادة من أقوى مجموع...