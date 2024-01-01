بدائل - InterviewAI

BrightHire

brighthire.com

BrightHire هي المنصة الرائدة في مجال ذكاء المقابلات، والتي تم إنشاؤها مباشرة على نظام مؤتمرات الفيديو الخاص بك، والتي تعمل على تغيير جودة التوظيف - من خلال مساعدة الأشخاص على إجراء مقابلات أفضل، ومساعدة الفرق على التوظيف بشكل أسرع مع قدر أقل من التحيز. تقوم تقنيتنا تلقائيًا بتسجيل المقابلات وتسجيلها...