Interactly.video هو أول نظام أساسي من نوعه لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وشخصية بدون برمجة، لتقديم قيمة هائلة للشركات من خلال الاستفادة من مقاطع الفيديو التفاعلية بجميع الأشكال الممكنة، سواء كان ذلك على موقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدعم أو الإعداد وما إلى ذلك. يمكن للمسوقين استخدمه لإشراك العملاء المحتملين وتأهيلهم على موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لفريق ما قبل البيع في شركات SaaS استخدامه للتأهيل المسبق للعملاء المحتملين، وتوحيد العروض التوضيحية، وإتمام الصفقات بشكل أسرع من ذي قبل.

الموقع الإلكتروني: interactly.video

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