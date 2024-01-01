Interactly.video

Interactly.video

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الموقع الإلكتروني: interactly.video

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Interactly.video على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Interactly.video هو أول نظام أساسي من نوعه لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وشخصية بدون برمجة، لتقديم قيمة هائلة للشركات من خلال الاستفادة من مقاطع الفيديو التفاعلية بجميع الأشكال الممكنة، سواء كان ذلك على موقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدعم أو الإعداد وما إلى ذلك. يمكن للمسوقين استخدمه لإشراك العملاء المحتملين وتأهيلهم على موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لفريق ما قبل البيع في شركات SaaS استخدامه للتأهيل المسبق للعملاء المحتملين، وتوحيد العروض التوضيحية، وإتمام الصفقات بشكل أسرع من ذي قبل.
الفئات:
Business
برنامج البريد الإلكتروني للفيديو

الموقع الإلكتروني: interactly.video

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Interactly.video. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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