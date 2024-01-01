توفر Interactions مساعدين افتراضيين ذكيين (IVA)، وهي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تعزيز التواصل بين الشركات والمستهلكين. تجمع تقنيتهم ​​بين الذكاء الاصطناعي والفهم البشري لإنشاء تفاعلات جذابة وفعالة. الهدف الرئيسي من IVA من Interactions هو تحسين تجربة العملاء وتبسيط عمليات الاتصال. تم تصميم IVA من Interactions للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام، مما يسمح للشركات بتحسين جهود مشاركة العملاء. يمكنه المساعدة في رعاية العملاء، مما يضمن معالجة الاستفسارات والمشكلات بشكل فعال. IVA قادرة أيضًا على توفير الامتثال لـ PCI، مما يضمن أمان المعلومات المالية الحساسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إدارة خدمة العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمكّن الشركات من التفاعل بشكل فعال مع العملاء على منصات الوسائط الاجتماعية. إحدى الميزات الرئيسية لـ IVA الخاص بـ Interactions هي قدرتها على الفهم والتواصل على المستوى البشري. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء التفاعل مع IVA بشكل طبيعي، باستخدام كلماتهم الخاصة ودون التقيد بحواجز اللغة أو الاستفسارات المعقدة. تعكس IVA أيضًا شخصية العلامة التجارية للشركة، مما يسمح بتجربة عملاء مخصصة ومتسقة. علاوة على ذلك، يمكن لـ IVA من Interactions أتمتة المهام المعاملاتية أو المستندة إلى البيانات، مما يحرر الوكلاء البشريين للتركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا التي تتطلب اهتمامًا شخصيًا. يؤدي ذلك إلى تحسين إنتاجية الوكيل وإنشاء بيئة عمل أكثر إيجابية للموظفين. بشكل عام، يوفر المساعد الافتراضي الذكي من Interactions للشركات الفرصة لتعزيز التواصل مع العملاء، وتحسين موارد العمل، وتحسين تجارب العملاء، وتبسيط عملياتهم.

الموقع الإلكتروني: interactions.com

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