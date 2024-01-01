IntelliPPT هي أداة تلخيص عبر الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكثيف المقالات الطويلة والنصوص والفقرات وملفات PDF وأنواع أخرى من المستندات. إنه ليس مجرد أداة لتبسيط النصوص فحسب، بل هو أيضًا منشئ ملخص مناسب لتطبيقات متنوعة بدءًا من دراسة المقالات الأكاديمية والتقارير البحثية ورسائل البريد الإلكتروني المهنية وحتى الأوراق التقنية والأبحاث. تعمل الأداة عن طريق تقسيم الجمل المعقدة وتقصيرها، مما يجعل من الممكن اجتياز المحتوى بشكل أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يعد IntelliPPT مفيدًا لإنشاء نقاط تلخيصية تلقائيًا وتحويل المستندات إلى عروض PowerPoint التقديمية. تهدف ميزة التحويل الخاصة بها إلى تبسيط مهمة مقدمي العروض وزيادة كفاءتهم عن طريق تقليل الوقت المستغرق في مراجعة المستندات وإنشاء العروض التقديمية. تأتي الأداة أيضًا مزودة بميزة تمييز النقاط المهمة تلقائيًا داخل النصوص لتوجيه التركيز. توفر المنصة دعمًا للمستخدمين ويتم تقديم عدد من الملخصات المجانية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الجدد عند التسجيل.

الموقع الإلكتروني: intellippt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IntelliPPT. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.