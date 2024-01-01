بدائل - Intelligize

Evocon

evocon.com

Evocon هو حل لمراقبة الإنتاج قائم على السحابة ويساعد شركات التصنيع على إدارة وتحسين كفاءتها الإنتاجية. تقوم Evocon بأتمتة ورقمنة جمع البيانات من آلات الإنتاج. نقوم بعد ذلك بنقل البيانات المجمعة إلى السحابة حتى يتمكن المصنعون من الوصول إليها في الوقت الفعلي، سواء في الموقع أو عن بعد. وأخيرًا، من خلال...