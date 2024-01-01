بدائل - Intellifluence

Distil.ai

distil.ai

Distil هي أداة تسويقية رائدة تفهم بياناتك وتمكنك من التحدث إلى جمهورك بالكامل كأفراد. عندما تقوم بتصفية تسويقك، فإنك تتغلب على الضوضاء وتفهم جوهر ما يبحث عنه عملاؤك والمحتملون، والقنوات التي يفضلونها والأوقات التي يكونون فيها أكثر استجابة. ليست هناك حاجة للتعامل مع التعلم الآلي أو تحليلات البيانات ا...