InSummary مخصص لأي شخص يريد قضاء المزيد من الوقت في ما هو مفيد - ووقت أقل في ما هو غير مفيد. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بإنشاء مراجعات أداء ذكية وتقارير حالة بناءً على التقويم الخاص بك. تساعدك مراجعات الأداء الذكي من InSummary في الحصول على المراجعة التي تريدها من خلال صياغة إجابات التقييم الذاتي تلقائيًا والتوصية بأقرانك مع تذكيرات حول ما أنجزته معًا. توفر لك تقارير الحالة الذكية في InSummary الوقت من خلال تلخيص أنشطتك الأسبوعية تلقائيًا لمساعدتك في توصيل تركيز عملك دون عناء. تعد تقارير الحالة الذكية في InSummary موضوعية وتفاعلية وشخصية - ويتم تسليمها تلقائيًا كل أسبوع. قم بالتسجيل في أقل من 30 ثانية وقم على الفور بتشغيل مراجعات الأداء الذكية وتقارير الحالة الذكية لصالحك.

الموقع الإلكتروني: insummary.com

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