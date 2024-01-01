InSummary

InSummary

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الموقع الإلكتروني: insummary.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InSummary على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

InSummary مخصص لأي شخص يريد قضاء المزيد من الوقت في ما هو مفيد - ووقت أقل في ما هو غير مفيد. إنها أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم تلقائيًا بإنشاء مراجعات أداء ذكية وتقارير حالة بناءً على التقويم الخاص بك. تساعدك مراجعات الأداء الذكي من InSummary في الحصول على المراجعة التي تريدها من خلال صياغة إجابات التقييم الذاتي تلقائيًا والتوصية بأقرانك مع تذكيرات حول ما أنجزته معًا. توفر لك تقارير الحالة الذكية في InSummary الوقت من خلال تلخيص أنشطتك الأسبوعية تلقائيًا لمساعدتك في توصيل تركيز عملك دون عناء. تعد تقارير الحالة الذكية في InSummary موضوعية وتفاعلية وشخصية - ويتم تسليمها تلقائيًا كل أسبوع. قم بالتسجيل في أقل من 30 ثانية وقم على الفور بتشغيل مراجعات الأداء الذكية وتقارير الحالة الذكية لصالحك.

الموقع الإلكتروني: insummary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InSummary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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