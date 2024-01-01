قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

المنح مبسطة، والنجاح تضخيم. مع Instrumentl، يصبح عمل المنحة الخاص بك سهلاً. يمكنك التنقيب والتتبع والإدارة والنجاح - كل ذلك من منصة واحدة سهلة الاستخدام. إن Instrumentl عبارة عن منصة SaaS تساعد المؤسسات الاجتماعية على اكتشاف تمويل المنح وتتبعه والفوز به. نحن نجبر على مضاعفة قدرة القطاع غير الربحي على تحقيق التأثير

الموقع الإلكتروني: instrumentl.com

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