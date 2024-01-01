Instrumentl

Instrumentl

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الموقع الإلكتروني: instrumentl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Instrumentl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المنح مبسطة، والنجاح تضخيم. مع Instrumentl، يصبح عمل المنحة الخاص بك سهلاً. يمكنك التنقيب والتتبع والإدارة والنجاح - كل ذلك من منصة واحدة سهلة الاستخدام. إن Instrumentl عبارة عن منصة SaaS تساعد المؤسسات الاجتماعية على اكتشاف تمويل المنح وتتبعه والفوز به. نحن نجبر على مضاعفة قدرة القطاع غير الربحي على تحقيق التأثير

الموقع الإلكتروني: instrumentl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Instrumentl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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