بدائل - Instapaper

Instagram

instagram.com

Instagram (يُختصر عادةً إلى IG أو Insta) هي خدمة شبكات اجتماعية أمريكية لمشاركة الصور والفيديو مملوكة لشركة Facebook، أنشأها Kevin Systrom وMike Krieger وتم إطلاقها في الأصل على iOS في أكتوبر 2010. تم إصدار إصدار Android في أبريل 2012، تلاها إصدار واجهة سطح مكتب محدودة الميزات في نوفمبر 2012، وتطبيق...