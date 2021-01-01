بدائل - Instapage
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. هي شركة أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، تقدم البرمجيات كخدمة لبناء مواقع الويب واستضافتها. تتيح منصة التحرير المرئي عبر الإنترنت للمستخدمين تصميم مواقع الويب وإنشائها وإطلاقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
ClickFunnels
clickfunnels.com
تمكينك من جذب عملاء محتملين وبيع منتجاتك وإيصال رسالتك إلى العالم! أنت على بعد قمع واحد فقط!
Duda
duda.co
يمكنك إنشاء مواقع ويب عالية التحويل وبيعها على نطاق واسع باستخدام Duda Professional Website Builder. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Builder.io
builder.io
قم بالبناء بصريًا على مجموعتك التقنية. قم بالسحب والإفلات لإنشاء الصفحات والأقسام داخل إطار العمل الخاص بك، باستخدام المكونات الخاصة بك.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Brizy Cloud
brizy.cloud
أسهل طريقة لإنشاء صفحات مقصودة للمبيعات عالية التحويل، وتوليد العملاء المحتملين، وصفحات مقصودة تسويقية لشركتك أو لعملائك.
Swipe Pages
swipepages.com
يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة معدل التحويل باستخدام الصفحات المقصودة الأولى على الجوال بصيغة AMP. منشئ الصفحات المقصودة المليء بالميزات موثوق به من قبل أكثر من 7500 جهة تسويق.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Dorik
dorik.com
أنشئ مواقع ويب جميلة بدون تعليمات برمجية! أداة إنشاء مواقع ويب nocode مرنة وسهلة الاستخدام تحتوي على أكثر من 130 مكونًا لواجهة المستخدم وقوالب جميلة. توفير الوقت والمال لبناء موقع الويب الخاص بك المقبل.
Leadpages
leadpages.com
اتصل بالإنترنت وحقق النمو باستخدام Leadpages الاختيار الأمثل للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. أنشئ مواقع ويب خالية من التعليمات البرمجية بسهولة، وصفحات مقصودة عالية التحويل، ونوافذ منبثقة، وأشرطة تنبيه، وما بعدها.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce هي شركة برمجيات كندية يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر، كولومبيا البريطانية. تنتج الشركة صفحات مقصودة لمواقع الويب، وتستضيف مؤتمر Call to Action السنوي.
Ontraport
ontraport.com
قم بأتمتة التسويق الخاص بك وتوصيله وتحسينه باستخدام Ontraport - نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة التسويق المصممة لتشغيل أعمالك.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Knak Templates
knak.com
قوالب البريد الإلكتروني المجانية. كمسوقين، نحن نعرف جيدًا تحديات التصميم والبرمجة التي تواجهها عند إنشاء رسائل البريد الإلكتروني. ولهذا السبب قررنا أن نمنح مكتبات قوالب البريد الإلكتروني Marketo وEloqua بالكامل مجانًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 نموذجًا مجانيًا للرسائل الإخبارية الإلكترونية وحملات...
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
OptimizePress
optimizepress.com
مجموعة أدوات التسويق الكاملة لـ WordPress النظام الأساسي الشامل للحصول على المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات على موقع WordPress الخاص بك توقف عن تجميع الحلول معًا وابدأ في استخدام النظام الأساسي الوحيد المصمم للمبدعين ورجال الأعمال والمسوقين الرقميين لإنشاء موقع يجذب المزيد من العملاء المحتملي...
Unicorn Platform
unicornplatform.com
منشئ الصفحة المقصودة بسيط . Unicorn Platform عبارة عن أداة إنشاء مواقع ويب ومدونات تعمل بالسحب والإفلات للشركات الناشئة وتطبيقات الأجهزة المحمولة وSaaS. 100% بدون كود. المهارات صفر المطلوبة.
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
EventCreate
eventcreate.com
Create a beautiful event website in minutes. Build an event website, collect registrations, sell tickets, and promote your event online. Reliable and secure. Trusted by more than 1,000,000 people worldwide, including planners from Nike, MIT and Refinery29.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch is the complete lead growth and email marketing service for bloggers, solopreneurs, startups, and enterprises. From B2B to B2C, over 500,000 businesses count on Mailmunch to generate thousands of leads every day and grow their revenue from email marketing. Here's everything that you can do...
Referrizer
referrizer.com
منصة أتمتة التسويق الأكثر تقدمًا في العالم لتمكين أعمالك المحلية. احصل على المزيد من العملاء، وحقق أقصى قدر من الإحالات، وحسّن معدل الاحتفاظ بعملائك من خلال حسابنا التجريبي المجاني. تعاون مع أصحاب الأعمال المحليين واكتشف الكثير من التطبيقات المتميزة وعمليات التكامل المعدة مسبقًا لتعزيز النتائج بشكل ...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Landingi
landingi.com
منصة الصفحة المقصودة بدون كود للمسوقين الرقميين المعتمدين على البيانات. يتيح لك Landingi تصميم أصول التسويق الرقمي ونشرها وتحسينها من خلال تتبع التحويل الجزئي للحصول على معدلات تحويل أفضل.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة