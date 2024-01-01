Instant Singer هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين أن يصبحوا مغنيين في غضون دقيقتين فقط. باستخدام هذه الأداة، يمكن للمستخدمين استنساخ صوتهم مجانًا واستبدال صوت أي مغني بصوتهم بسهولة بمجرد النقر فوق زر. فهو يوفر مجموعة مختارة من الأصوات للاختيار من بينها، ويمكن للمستخدمين تبديلها بسهولة بأي أغنية من اختيارهم. تستغرق عملية استخدام Instant Singer دقيقتين فقط لتكتمل، مما يجعلها سريعة وفعالة. يتوفر للمستخدمين خيار تسجيل أنفسهم وهم يغنون أغنية "Twinkle، Twinkle، Little Star" أو تحويل أي أغنية من اختيارهم عن طريق لصق رابط YouTube الخاص بها. تعد الأداة بتقديم نتائج عالية الجودة وتقدم نسخة تجريبية مجانية، مما يسمح للمستخدمين بتجربة أربع عينات محولة قبل الالتزام بالخيارات المدفوعة. لدى Instant Singer خطط تسعير مختلفة متاحة، بما في ذلك حزمة Starter Pack التي توفر استنساخ الصوت وأربع عينات مجانًا . بالنسبة للمستخدمين الذين يبحثون عن وظائف وتحويلات إضافية، تتوفر حزمة Lite Pack للشراء بسعر 1.99 دولارًا أمريكيًا لكل رصيد، مما يوفر رصيدين لكل تحويل. تقدم Pro Pack ثمانية أرصدة لكل تحويل بمعدل مخفض قدره 1.49 دولارًا لكل رصيد. يتوفر دعم العملاء من خلال منصة Discord. باختصار، Instant Singer هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدمين من استنساخ أصواتهم واستبدال أصوات أي أغنية بأغانيهم الخاصة بسهولة. إنه يوفر خيارات تسعير متنوعة، ويوفر تجربة سريعة وسهلة الاستخدام، ويعد بنتائج عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: instantsinger.com

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