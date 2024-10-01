بدائل - Instant Financial

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth هو تطبيق مالي شامل يمكنه مساعدة المستخدمين على التعرف على موضوعات مالية مهمة، بدءًا من إنجاب طفل وحتى التخطيط للتقاعد. لدى MoneyWellth مكتبة واسعة من مقاطع الفيديو والمقالات والآلات الحاسبة والمزيد لمساعدة المستخدمين على التعرف على الموضوعات المالية التي تهمهم كثيرًا. يحتوي التطبيق على أ...