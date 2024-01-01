Instacrops

Instacrops

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: instacrops.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Instacrops على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Instacrops عبارة عن لوحة معلومات بسيطة تساعد المزارعين على زيادة إنتاجية محاصيلهم إلى الحد الأقصى.

الموقع الإلكتروني: instacrops.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Instacrops. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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