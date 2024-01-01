قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

INNERGY هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يقود العملية التجارية الكاملة لمتاجر الأعمال الخشبية المخصصة. تعمل منصتنا على توحيد مجموعات البيانات المختلفة المنتشرة عبر مؤسستك في نظام واحد، يمكن الوصول إليه من المكتب أو الميدان. لقد ولت أيام جداول البيانات المفككة أو التطبيقات المتخصصة التي لا تشارك البيانات بسهولة!

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