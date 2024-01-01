INNERGY

INNERGY

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الموقع الإلكتروني: innergy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من INNERGY على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

INNERGY هو أحد حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي يقود العملية التجارية الكاملة لمتاجر الأعمال الخشبية المخصصة. تعمل منصتنا على توحيد مجموعات البيانات المختلفة المنتشرة عبر مؤسستك في نظام واحد، يمكن الوصول إليه من المكتب أو الميدان. لقد ولت أيام جداول البيانات المفككة أو التطبيقات المتخصصة التي لا تشارك البيانات بسهولة!
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: innergy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ INNERGY. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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