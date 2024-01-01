InLoox هو النظام الأساسي الحديث لإدارة المشاريع والمحافظ الذي يمكّن الفرق والأقسام في جميع أنحاء الشركة من تخطيط مشاريعهم ومراقبتها وتقييمها بشكل موثوق - وهي مريحة وبسيطة ومتكاملة في Microsoft Outlook وبيئة Microsoft 365 بأكملها. بفضل التكامل الفريد لبرنامج InLoox في Outlook، يتناسب البرنامج تمامًا مع الحياة العملية اليومية. يقوم InLoox بتحويل معلومات المشروع من رسائل البريد الإلكتروني ومواعيد التقويم والاجتماعات إلى مهام أو مستندات المشروع أو أفكار المشروع. ميزات فرق الدعم والأقسام في InLoox من أي حجم خلال دورة حياة المشروع بأكملها: بدءًا من فكرة المشروع وتوزيع المهام والجدولة إلى تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة مثل الوقت المستغرق في المشروع أو عبء العمل أو ميزانية المشروع أو نطاق المشروع. يتيح لك ذلك نقل عمل مشروعك من الإدارة البحتة إلى المستوى التالي - تنفيذ مشروع منتج وفعال بالتعاون مع فريقك والأقسام الأخرى. تعتمد أكثر من 6000 شركة متوسطة الحجم وعالمية على InLoox لاستخلاص الاستنتاجات الإستراتيجية الصحيحة من بيانات مشروعاتها لتحقيق أهداف أعمالها. بفضل واجهات إدارة علاقات العملاء (CRM) أو ذكاء الأعمال أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يقدم InLoox البيانات في الوقت الفعلي التي تحتاجها لطرح منتجاتك وخدماتك في السوق بشكل أسرع والبقاء في صدارة المنافسة بخطوة. اترك جداول بيانات Excel واتصالات الفريق المتناثرة خلفك وابدأ الآن باستخدام منصة إدارة المشاريع والمحفظة المتوافقة مع DSGVO المصنوعة في ألمانيا. النسخة التجريبية مجانية لمدة 30 يوما!

الموقع الإلكتروني: inloox.com

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