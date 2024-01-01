Infoset

Infoset

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: infoset.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infoset على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Infoset هي منصة دعم ومبيعات سحابية رائدة متعددة القنوات. باستخدام Infoset، يمكنك بسهولة إدارة جميع قنوات الدعم والمبيعات الخاصة بك مثل المكالمات الواردة/الصادرة (مركز الاتصال السحابي، ولوحة التبديل السحابية)، والبريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، وchatbot، ووسائل التواصل الاجتماعي من منصة واحدة.
الفئات:
Business
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: infoset.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infoset. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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RingCentral

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CallerDesk

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ChatrHub

chatrhub.com

degpeg

degpeg

degpeg.com

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