Infographic.Ninja

Infographic.Ninja

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الموقع الإلكتروني: outline.ninja

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Infographic.Ninja على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إن "Infographic Ninja" الخاص بـ Outline Ninja عبارة عن أداة آلية لإنشاء الرسوم البيانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو مصمم لتزويد المستخدمين بالقدرة على تحويل الكلمات الرئيسية بسرعة وسهولة إلى تنسيق رسم بياني، مما يسمح بفهم المعلومات ومشاركتها بشكل أسهل. تتطلب الأداة توفير كلمة رئيسية وعنوان في البداية، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء بقية المعلومات. يقدم العرض التوضيحي لمحة عن ميزات وإمكانيات الأداة، ويمكن للمستخدمين الاشتراك لفتح الإصدار الكامل. تتوفر أيضًا خيارات إمكانية الوصول، مثل حجم النص القابل للتعديل واللون والتباين وحجم المؤشر. يوفر Outline Ninja شروط وأحكام الاستخدام وسياسة الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: outline.ninja

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Infographic.Ninja. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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