إن "Infographic Ninja" الخاص بـ Outline Ninja عبارة عن أداة آلية لإنشاء الرسوم البيانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو مصمم لتزويد المستخدمين بالقدرة على تحويل الكلمات الرئيسية بسرعة وسهولة إلى تنسيق رسم بياني، مما يسمح بفهم المعلومات ومشاركتها بشكل أسهل. تتطلب الأداة توفير كلمة رئيسية وعنوان في البداية، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء بقية المعلومات. يقدم العرض التوضيحي لمحة عن ميزات وإمكانيات الأداة، ويمكن للمستخدمين الاشتراك لفتح الإصدار الكامل. تتوفر أيضًا خيارات إمكانية الوصول، مثل حجم النص القابل للتعديل واللون والتباين وحجم المؤشر. يوفر Outline Ninja شروط وأحكام الاستخدام وسياسة الخصوصية، مما يضمن حماية بيانات المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: outline.ninja

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