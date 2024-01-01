بدائل - Influencer Marketing AI
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في م...
Impact
impact.com
تعمل Impact.com، المنصة العالمية الرائدة لإدارة الشراكات، على تغيير الطريقة التي تكتشف بها المؤسسات جميع أنواع الشراكات وتديرها - بما في ذلك الشركات التابعة، وأصحاب النفوذ، وناشري المحتوى التجاري، والأعمال التجارية بين الشركات، والمزيد - منذ تأسيسها في عام 2008. يساعد النظام الأساسي المبني الشركات -...
LTK
shopltk.com
تسوق أحدث صيحات الموضة والمنزل والجمال واللياقة البدنية من مؤثري LTK الذين تثق بهم. أفكار لملابس العمل، وفساتين ضيوف الزفاف، ومظهر السفر، وغير ذلك الكثير.
PartnerStack
partnerstack.com
يعد PartnerStack حلاً متكاملاً للشراكات. يدعم النظام الأساسي نشاط التسويق والإحالة والموزعين للشركاء، ويحل مشكلات إدارة تطبيقات الشركاء والمشاركة والإسناد والتعليم والدفعات والامتثال واحتياجات قناة الشريك الإضافية. الشركات التي تستخدم PartnerStack لديها برامجها المدرجة في سوق PartnerStack، مما يعرض...
Meltwater
meltwater.com
تقدم شركة Meltwater، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الإعلامي، لمحترفي العلاقات العامة والاتصالات والتسويق ميزة المعلومات التي يحتاجون إليها للبقاء في المقدمة وحلًا واحدًا متكاملاً ليكونوا فعالين. باعتبارها الحل الشامل الوحيد للعلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، تستخدم أكثر من 30.000 شركة وسائل ا...
Affable.ai
affable.ai
منصة إدارة المؤثرين الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قم بتنشيط المزيد من المؤثرين في أقصر وقت أكثر من 6 مليون مؤثر | 4 قنوات اجتماعية | منصة واحدة سهلة الاستخدام ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، موثوقة من قبل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية رائدة وأكثر من 4300 جهة تسويق تعتمد على البيانات، يستخدمها لاعب...
Keyhole
keyhole.co
يساعد Keyhole المسوقين على قياس التأثير الذي يحدثونه على وسائل التواصل الاجتماعي وتحسينه والإبلاغ عنه. تساعد منتجات Keyhole للاستماع الاجتماعي وتتبع المؤثرين وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المسوقين على تحسين إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإثبات تأثيرهم على الزملاء والعملاء. تسمح ...
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. ت...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi هي منصة تجربة العملاء الموحدة الرائدة التي تم تصميمها لجلب التسويق والرعاية والتجارة معًا لمساعدة الشركات على سد فجوة تجربة العملاء. Emplifi هي شركة عالمية تتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة الصناعية التي تساعد أكثر من 20000 علامة تجارية، مثل Delta Air Lines وSamsung وFord Motor Company، على ...
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
GRIN
grin.co
GRIN هو أفضل برنامج تسويق مؤثر لعلامات التجارة الإلكترونية. تشتمل منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أكثر من 32 مليون مجموعة مؤثرة، وغرفة عمل للحملة، وإعداد التقارير والتحليلات، والدفع واستيفاء المنتجات، ومكتبة وسائط كاملة المحتوى، والمزيد.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher هي أداة تُستخدم لتحديد المؤثرين بناءً على طبيعة المحتوى الخاص بهم (مثل الموضة والألعاب والأمهات) وإعطاء نظرة ثاقبة لجمهورهم. تساعدك الأداة أيضًا على تتبع حملات المؤثرين وإدارتها من خلال تجميع المؤثرين الذين تعمل معهم في حملة معينة.
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكا...
Lolly
lolly.com
Lolly.com هو حل موحد للتسويق عبر المؤثرين، يعمل على تمكين العلامات التجارية من زيادة تواجد علامتها التجارية إلى أقصى حد باستخدام منشئي المحتوى على Instagram وTikTok وYouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor هي شركة SaaS تقدم حلولاً معقدة للعلامات التجارية والوكالات والمنصات التي تتعامل مع المؤثرين. قامت HypeAuditor بتطوير مجموعة شاملة من الأدوات والتقارير لتحليل المؤثرين على Instagram وYouTube وTikTok وTwitch وTwitter، والتخطيط للحملات التسويقية. تساعد مجموعة الأدوات على اكتشاف ومقارنة جود...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands هو سوق مؤثر ومحتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حيث يمكنك ربط علامتك التجارية بسرعة مع الآلاف من منشئي المحتوى والمؤثرين على TikTok للترويج لمنتجاتك وخدماتك.
Julius
juliusworks.com
Julius عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تقدم حلولاً كاملة قابلة للتطوير تعتمد على البيانات. تخدم التكنولوجيا الخاصة بها الاحتياجات الفريدة لعملاء المؤسسات في تحديد وتنشيط وقياس دقيق والحصول على أفضل قيمة لحملاتهم. وقد اجتذبت الشركة عملاء عالميين بما في ذلك Allergan وNARS وMediacom وClub Med. مع وجود بصمة ف...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima هي منصة SaaS رائدة في اكتشاف وتحليل المؤثرين مع أكبر قاعدة بيانات للمؤثرين في العالم تضم 103.5 مليون مؤثر على Instagram وTiktok وYouTube وTwitter. تتضمن ميزات BrandMaxima اكتشاف المؤثرين، وتحليلات المؤثرين، وإدارة المؤثرين والتواصل معهم، وإدارة الحملة، وإعداد تقارير الحملة.
Traackr
traackr.com
Traackr هو نظام تسجيل للتسويق المؤثر المعتمد على البيانات، حيث يوفر المعلومات والأدوات اللازمة لتشغيل برامج التسويق المؤثرة. تتيح منصتنا للمسوقين تحقيق تأثير أكبر وعائد استثمار أكبر من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات الصحيحة والتفوق على منافسيهم وتبسيط الحملات وتوسيع نطاق البرامج العالمية. يشرفنا أن...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi هي شركة تكنولوجية رائدة عالميًا تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والوكالات الإبداعية وشركات الأبحاث والمنظمات غير الحكومية من التواصل مع مجتمعنا المتنوع من المبدعين الأفارقة. تساعد منصة Wowzi العلامات التجارية على إطلاق العنان لقوة تسويق المبدعين لإعلاناتك الاجتماعية. يق...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Roster
getroster.com
كل شخص لديه تأثير، وأفضل العلامات التجارية تستخدم القائمة لاستغلالها. باستخدام Roster، تقوم الشركات بتحويل العملاء المتحمسين إلى سفراء للعلامات التجارية الذين يعملون على زيادة الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المبادرات التسويقية مثل المراجعات، وزيادة الإيرادات. تساعد مجموعة أدوات Roster الش...
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي أو نتائج المؤثرين أو استراتيجيات الوسائط أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تعرف ع...
Fohr
fohr.co
في Fohr، نعتقد أن تسويق السفراء هو تسويق مؤثر في أفضل حالاته. إنه نوع الإعلان الذي تتذكره، وفي الوقت نفسه، نوع الإعلان الذي تنساه كان إعلانًا على الإطلاق. إنها مبنية على حب العلامة التجارية، وسرد القصص، والصدق. كانت Fohr أول منصة للتسويق المؤثر في العالم، حيث تربط أفضل العلامات التجارية بالمبدعين ال...
LoudCrowd
loudcrowd.com
التسويق هو التجريب. والتجربة الرائعة التالية لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك هي الاستفادة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – UGC – لتنمية جمهورك، وتعزيز تفاعل الجمهور، وزيادة الإيرادات. يحدث هذا مع LoudCrowd. تعمل LoudCrowd مع العلامات التجارية الأسرع نموًا في العالم لدعم استراتيجيات نمو المحتو...
Influence.co
influence.co
على مدى السنوات الأربع الماضية، قمنا ببناء أكبر مجتمع من البشر الحقيقيين في الاقتصاد المؤثر. نحن نعمل مع أكثر من 170 ألف شخص مؤثر، وأكثر من 35 ألف علامة تجارية، وأكثر من 10 آلاف وكالة. تتيح لك منصتنا على الفور اكتشاف الأشخاص المؤثرين والتفاعل معهم والتواصل معهم عبر حل واحد شامل. لا مزيد من جداول الب...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
تساعد TrueFanz منشئي المحتوى والعلامات التجارية في الحصول على أموال مقابل النشر عبر الإنترنت. في TrueFanz، يصبح أكبر الداعمين لك مشاركين نشطين من خلال منحهم وصول VIP إلى المحتوى الخاص بك. مع TrueFanz، يمكنك منح أكبر الداعمين لك إمكانية الوصول إلى المحتوى والمجتمع والحصول على نظرة ثاقبة للعملية الإبد...
OkFans
okfans.com
Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...