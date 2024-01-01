بدائل - Influencer Marketing AI

OkFans

okfans.com

Okfans عبارة عن مواقع ويب اشتراك حيث يمكن لمنشئي المحتوى مثل: مستخدمي YouTube ومدربي اللياقة البدنية والعارضين ومنشئي المحتوى والشخصيات العامة ومنشئي محتوى البالغين كسب المال عن طريق بدء أعمال الاشتراك الخاصة بهم، من أجل تحقيق الدخل من مهنتهم. يمكن للمعجبين الدفع مقابل المحتوى (الصور ومقاطع الفيديو ...