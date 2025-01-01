بدائل - Infisical

1Password

1Password

1password.com

1Password هو مدير كلمات مرور يخزن معلومات حساسة بشكل آمن في قبو مشفر، ويساعد المستخدمين على إدارة كلمات المرور عبر الأجهزة.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper هو تطبيق لإدارة كلمات المرور، يوفر تخزيناً آمناً للمعلومات الحساسة، إنشاء كلمات مرور قوية، ومشاركة آمنة للبيانات.

Doppler

Doppler

doppler.com

Doppler هو نظام لإدارة الأسرار يسهل تنظيم معلومات حساسة بين فرق التطوير، مع دعم تكامل أدوات متعددة وتحسين الأمان.

Cyqur

Cyqur

cyqur.com

تطبيق Cyqur هو حل أمني يضمن تشفير وتجزئة وتوزيع البيانات الحساسة دون تخزينها، مثل كلمات المرور وعبارات البذور للعملات الرقمية.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless هو تطبيق لإدارة وإ 보호 البيانات الحساسة مثل الشهادات والمفاتيح عبر بيئات سحابية متعددة، مما يضمن الأمان والوصول الفعال.

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