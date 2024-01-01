Infer عبارة عن منصة تحليلية شاملة للتعلم الآلي (ML) تُحدث ثورة في العلاقة بين ML وSQL. وهو يقدم أسلوبًا مبتكرًا يسمى SQL-inf، والذي يعمل على تبسيط مهام التحليلات المعقدة مع الحفاظ على الدقة. باستخدام Infer، يمكن للمحللين حل مشاكل العمل بسهولة باستخدام أوامر SQL القوية. إحدى الميزات الرئيسية لـ Infer هي Coworker AI، الذي يعمل كمساعد تحليلات شخصية. يوفر Coworker AI تصورات ورؤى تلقائية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) لتوجيه المحللين نحو سرد البيانات ذات الصلة. توفر هذه الميزة الوقت وتعزز الكفاءة التحليلية. يقدم Infer أيضًا وظيفة سرد القصص، مما يسمح للمحللين بتحويل البيانات إلى روايات جذابة. من خلال تجاوز الأرقام الأساسية، تجعل هذه الميزة الرؤى أكثر قابلية للفهم والتنفيذ، مما يجذب انتباه الجمهور. علاوة على ذلك، يمكّن Infer من تفعيل التحليلات من خلال أتمتة المهام والجدولة. يمكن للمحللين دمج رؤاهم المستندة إلى البيانات في العمليات اليومية دون عناء، مما يضمن أن تكون الرؤى دائمًا في الوقت المناسب وذات صلة. فيما يتعلق بحالات الاستخدام، يدعم Infer مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك تحليل التباطؤ، وتحليل النص، وتجزئة العملاء، وتسجيل العملاء المحتملين، والتنبؤ بالطلب، والبحث عن تشابه المستخدم، وتحليل القيمة الدائمة، وتحليلات المنتج، وتحليلات التسويق، وتحليل التحويل، وتحليل الاحتيال، وتسجيل الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Infer بسلاسة مع مصادر البيانات المختلفة، مما يسمح للمحللين بربط البيانات ودمجها في مكان واحد. وهذا يضمن أن جميع المعلومات محدثة وجاهزة للتحليل. بشكل عام، يوفر Infer للمحللين قوى خارقة، مما يمكنهم من العثور على رؤى وإجراء تنبؤات وتحديد الأنماط وحل مشكلات العمل بفعالية، دون الحاجة إلى درجات متقدمة في تعلم الآلة.

الموقع الإلكتروني: getinfer.io

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