بدائل - Inex One

Slingshot Insights

slingshotinsights.com

منذ عام 2015، أصبحت Slingshot Insights الخيار الأفضل لنصوص واستطلاعات مقابلات الخبراء في مجال الرعاية الصحية. تم تصميم قاعدة البيانات خصيصًا للمستثمرين في Buyside، وهي تفتح آفاق الاستثمار والخبرة مباشرة من قادة الصناعة. تساعد الخدمة الفعالة والمتعمقة والتي تركز على الجودة المستثمرين على تحديد الفرص ...